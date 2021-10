0 Facebook Belen Rodriguez mostra la nuova stanzetta di Santiago, piovono critiche pesanti: “Poverino” Spettacolo 12 Ottobre 2021 16:00 Di redazione 1'

Belen Rodriguez mostra la stanzetta di Santiago, il figlio avuto dal matrimonio con Stefano De Martino. Le immagini, che si possono vedere su Instagram, svelano una stanzetta che sembra un rifugio. Il letto del bambino, di una piazza e mezzo, si trova su una specie di soppalco. E’ stato costruito tutto in funzione del gioco. Sembra sia incastrata la scrivania e la cassettiera. Ma perché?

La nuova stanzetta di Santiago

Le critiche piovono a dirotto sull’argentina che ha deciso di mostrare dove dormirà il primogenito. Le classiche barriere che si dispongono attorno al letto di un bambino sono state sostituite da lastre di vetro. Gli utenti sono inorriditi dalla decisione. Pare proprio che la decisione di lasciare la stanzetta in grigio, in colori scuri, non piaccia a nessuno.

“È brutta e spenta e pesante per un bambino, poverino”, scrive un utente. “Orribile”, scrive qualche altro. A voi piace la nuova stanza di Santi?