Belen Rodriguez distrutta nel cuore della notte: "Di dormire non se ne parla" Spettacolo 18 Ottobre 2021

Belen Rodriguez super mamma. La show girl argentina ha pubblicato alcune storie su Instagram nella notte tra domenica e lunedì in cui si è mostrata senza trucco, con l’aria assonnata e stanza, alle prese con il singhiozzo di Luna Marì.

Belen Rodriguez distrutta e stanca

La bella argentina ha sempre detto che lei non si avvale dell’aiuto di una tata, ma solo dei suoi genitori che vivono nel suo palazzo. Così come fece con Santiago, anche con Luna Marì ha preferito non avere qualcuno che le dia una mano con la bambina. Così, come avviene per ogni mamma normale, anche lei è costretta a fare le nottate perché la piccola non vuole dormire.

Ed è proprio quello che è accaduto questa notte, quando Luna Marì ha avuto il singhiozzo e non si riusciva ad addormentare. Così Belen ha chiesto consiglio ai suoi utenti, cercando di ricevere qualche suggerimento per riuscire a for dormire la piccolina. Dopo all’incirca un’oretta ha poi comunicato che la figlia finalmente aveva chiuso gli occhietti: “Ce l’abbiamo fatta”. La show girl in versione super mamma piace molto ai suoi followers che si sono complimentati con lei per la cura con la quale cresce i suoi bambini.