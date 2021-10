0 Facebook Belen Rodriguez, la parole dell’argentina una frecciatina a Stefano De Martino? “Patetica. I papà sono tutti meravigliosi” Spettacolo 11 Ottobre 2021 13:36 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sono lasciati benissimo. Dopo la rottura definitiva l’argentina ha sempre preferito non esprimersi esplicitamente sull’ex marito, ma a domande fatte nelle interviste, ha sempre fatto intendere che i rapporti con il conduttore napoletano non siano proprio idilliaci. I due, tuttavia, hanno insieme un figlio, Santiago De Martino, e sono costretti a condividere momenti di vita.

Belen Rodriguez, la parole dell’argentina una frecciatina a Stefano De Martino?

Proprio in merito alla paternità dei suoi figli la Rodriguez avrebbe scritto un messaggio che fa presagire una frecciatina velata per Stefano De martino. Riferendosi all’attuale compagno Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la seconda figlia, Luna Marì, la showgirl ha scritto su Instagram: “Complimenti al padre che sei“, per ricevere poi come risposta: “Sei parte di me“. Un botta e risposta corredato da una foto del ragazzo con in braccio la piccolina. Tenero il post, ma cosa c’è di male? Vediamo come si sono scatenati i fans.

I follower della sudamericana si sono infatti dati alla pazza gioia scrivendo commenti che chiamano in causa proprio l’ex marito di Belen. “Quante volte l ha detto anche a De Martino !!!!, scrive un utente; “Patetica, i papà sono tutti meravigliosi salvo poche eccezioni“, scrive un altro. E poi la frecciatina anche sulla tempistica del nuovo partner: “Si si x ora……quanto durerà tutta questa meraviglia??????? Bhooooooo“. Insomma i fan della conduttrice di “Tu sì que vales” proprio non le perdonano di aver costruito una nuova famiglia. A onor del vero sono anche tantissimi coloro che scrivono messaggi pieni di complimenti sia per la Rodriguez che per Antonino. Cuoricini ed emoticon sorridenti non mancano di certo!