È passato il tempo delle polemiche. Smaltite la rabbia e la delusione, per Luca D’Alessio – in arte LDA – è giunto il momento di fare sul serio. Stiamo ovviamente parlando di ‘Amici’, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Negli studi Mediaset LDA dovrà riscattare le sue ultime esibizioni che non sono piaciute a giudici e insegnanti. Addirittura in una delle ultime puntate, in modo provocatorio, gli fu detto di preparare la valigia e andare via.

Ma oggi per Luca D’Alessio la sfida è duplice. Da una parte fare cambiare idea a giudici e insegnanti dall’altra non sfigurare davanti a papà Gigi. Infatti per i D’Alessio è in programma una sorpresa: LDA dovrà cantare una canzone del padre. “Sono carico ed emozionato, non vedo l’ora”, ha detto il giovane artista.