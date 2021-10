0 Facebook L’appello del giovane napoletano al boss Lo Russo: “Perché non l’hai fatto per mio fratello. Lui è innocente!” L'appello del giovane napoletano al boss Lo Russo. Le parole di Ramon D'Andrea, fratello di Domenico alias 'Pippotto, attualmente detenuto Cronaca 24 Ottobre 2021 15:54 Di Andrea Aversa 2'

Condannato all’ergastolo per l’omicidio di Salvatore Buglione avvenuto nel 2006 in seguito ad una rapina a Napoli, quartiere Vomero, Domenico D’Andrea – alias Pippotto – è attualmente detenuto. A maggio 2020 il giovane evase dal carcere di Perugia per poi essere trovato e ricondotto in carcere dopo 24 ore.

La famiglia D’Andrea è sempre stata convinta dell’innocenza di Pippotto. Per loro D’Andrea è stato incastrato da alcune false dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia appartenenti al clan Lo Russo. Dinamiche che implicherebbero anche diversi errori relativi alle indagini che hanno portato alla detenzione e alla condanna di Pippotto.

L’appello del giovane napoletano al boss Lo Russo

A maggio 2021, il fratello di Pippotto, Ramon D’Andrea, ha contattato la nostra redazione. La sua famiglia era entrato in possesso di alcune lettere provenienti dal carcere. All’interno Domenico ha minacciato il suicidio. Questo fece scattare l’allarme. In questi giorni Ramon ha voluto lanciare un appello ai boss pentiti dei Lo Russo:

“Premesso che la tua scelta Non La Condivido,e non si tratta di omertà ma di principi; io ho avuto il mio passato per questo espongo il mio pensiero,quando un uomo fa una scelta di vita,dopo non può rovinare famiglie generazioni intere,coinvolgere molteplici persone le quali per te poi si sono esposte fidate e ‘grazie alle quali hai poi potuto fare la vita di lusso che desideravi, tutto solo perché poi non in grado di mantenere fede a ciò che ha giurato’;

ma non è questo ora il concetto, ormai l’hai fatto,non è una notizia mia ormai sei collaboratore da un decennio, quindi dico io perché nella tua scelta non hai coinvolto anche Mimmo, Pippotto, mio fratello?oppure l’hai fatto e la questione è citata proprio in quelle ‘calugne’ che vedono coinvolti organi di grande importanza, ed è stato fermato il tutto?

Non lo so,ma io so che mio fratello è innocente, tra tante confessioni fatte,tra tanti pentimenti solo per avere sconti e protezione perché non salvare un innocente? Perché mio fratello, il mio sangue deve finire“.