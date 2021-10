0 Facebook La risposta di Luca D’Alessio ad ‘Amici’: “Sono un c******e, ho fatto una c*****a” La risposta di Luca D'Alessio ad Amici. Il figlio di Gigi D'Alessio, in arte 'Lda', ha ammesso l'errore ed ha reagito con queste parole Spettacolo 2 Ottobre 2021 19:24 Di redazione 1'

Aveva bollato come di poca qualità un brano che avrebbe dovuto studiare e cantare nel corso di ‘Amici‘. Un gesto che ha fatto infuriare l’insegnante Rudi Zerbi. Dure le parole di quest’ultimo.

“Non so che esperienza hai, tu devi fare u certo percorso. Se non vuoi sei libero di fare la valigia e andare via“, queste le sue parole rivolte a Luca D’Alessio, in arte ‘Lda‘. Ed è scoppiata la polemica.

La risposta di Luca D’Alessio ad Amici

E poi arrivata la reazione del giovane figlio di Gigi D’Alessio. Questa la sua risposta: “Ho detto una ca***a, lo ammetto. Sono stato molto maleducato, lo ammetto. Però non la sentivo più mia. Perché sono un cogl***e. Ho fatto schifo.

Ho contestato un produttore multi platino, poi alla Pettinelli non ho detto nulla. Sono stato un cogl***e due volte. Tre volte per il pezzo di Mengoni che mi hanno assegnato. Ma poi non mi sono mai comportato così, in modo maleducato. Mi hanno tolto la felpa per una cosa che potevo dire in maniera carina e gentile come faccio sempre“.