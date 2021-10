0 Facebook Luca D’Alessio e la spinta del papà, il video è virale: “Io questi qua li ho conquistati uno per uno” Spettacolo 6 Ottobre 2021 11:19 Di redazione 2'

Luca D’Alessio è protagonista di Amici soprattutto perché è il figlio di Gigi D’Alessio. Il ragazzo ci tiene a camminare con le proprie gambe e non essere additato come il figlio di…, ma non è semplice. Della stessa idea è il padre che ha spinto molto il giovane a trovare una propria strada aiutandolo, quando possibile, senza favorirlo in alcun modo.

Luca D’Alessio: il rapporto con il papà Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio , durante un concerto a Napoli, chiarì le sue intenzioni:

“Devi sapere che è importante salire sul palco, che è una grande fortuna. Io a questi qua me li sono conquistati a uno per volta. Sono andato ai matrimoni, ai battesimi, alle comunioni, tutto. Io ti ho fatto venire qua perché giochiamo in casa ma nu piglià ‘o vizij. Devi camminare con le tue gambe. se sei bravo lo diranno loro, lo dirà la gente, lo diranno negli anni. Quindi la prima cosa se lo vuoi fare ti devi mettere a studiare. Se ami la musica devi amare la musica e poi dopo casomai arriva il successo”.

Parole che hanno il sapore di chi ce l’ha fatta e vuole aiutare senza invadere troppo il campo altrui. Luca al momento ha avuto una querelle con Rudy Zerbi in trasmissione e ha rischiato di lasciare per sempre “Amici”. Vedremo poi come andrà a finire!