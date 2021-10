0 Facebook Le parole della madre di Miriam Laezza: “Da due anni ancora devo conoscere la verità su mia figlia” Le parole della madre di Miriam Laezza. La mamma della piccola deceduta due anni fa ha pubblicato un video rivolgendosi agli inquirenti Cronaca 24 Ottobre 2021 18:49 Di redazione 1'

Ha avuto un malore fatale che le fece perdere conoscenza, uno stato dal quale non si è più ripresa fino al tragico epilogo. La piccola Miriam Laezza, la bimba di 5 anni di Cardito, è deceduta due anni fa. Da allora la famiglia non ha saputo più nulla. Per questo la madre ha fatto e pubblicato un video appello sui social.

Rivolgendosi al medico e alle autorità inquirenti, la donna ha chiesto novità sul caso. Dal 2019, da quando è avvenuto il tragico evento, le cause del dramma che ha colpito la famiglia Laezza sono ancora sconosciute. La madre della bambina ha chiesto delucidazioni sull’esame autoptico.

Le parole della madre di Miriam Laezza

I medici, due anni, fa spiegarono che la piccola Miriam ha subito dei gravi traumi, probabilmente causati dalla gelosia provata nei confronti del fratellino. Questo fenomeno avrebbe scaturito i frequenti svenimenti subiti dalla bimba.