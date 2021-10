0 Facebook Teresa Langella molestata da un chirurgo, la napoletana denuncia: “Ha approfittato di me, il mio dolore ora lo grido” Spettacolo 22 Ottobre 2021 11:49 Di redazione 3'

Teresa Langella, conosciuta per la partecipazione ad Uomini e Donne in veste di tronista, ha raccontato la sua terribile esperienza. La napoletana, nota anche come cantante neomelodica, sarebbe stata molestata da un chirurgo, ma avrebbe trovato il coragg o di denunciare dopo molto tempo. In un lungo sfogo su Instagram ha raccontato la sua versione dei fatti, seguita dal plauso del fidanzato, Andrea Del Corso.

Teresa Langella racconta l’orrore: molestata da un chirurgo

“Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore. Per fare questo ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le donne che si trovano a non avere la forza di reagire“. Proprio questa mattina Teresa si è recata in tribunale per denunciare il chirurgo. Tra le sue parole anche molta solidarietà nei confronti di tutte le donne che subiscono abusivi, sostiene di aver trovato la forza di denunciare anche “per quelle ragazze che si sentono in colpa e che provano vergogna ingiustificata“. “Non devono sentirsi colpevoli di nulla. Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Ma purtroppo non funziona così. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ”BASTA!”“.

“Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera – prosegue – Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani. Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più. Mamma , papà, vi chiedo scusa se ho taciuto, chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro”.

Il messaggio del fidanzato Andrea Del Corso

Anche il fidanzato appoggia il suo gesto e commenta con una stories su Instagram: “Sei la più coraggiosa perché non hai avuto il timore di uscire allo scoperto. Sei la più dignitosa perché hai preferito farlo qui sui social anziché vendere lo scoop in tv. Sei una donna a testa alta e sei un esempio da seguire. Love u”. Teresa Langella e Andrea Del Corso si sono conosciuti a Uomini e Donne e non si sono più lasciati. Sono entrambi influencer e hanno 2 milioni di follower che li seguono con costante ammirazione e devozione.