Tony Colombo annuncia un cortometraggio sulla sua vita: "Racconterò cose che non sapete"

Tony e Tina Colombo dopo il tour in Germania sono partiti alla volta della Sicilia per finire di girare il cortometraggio “Ultimo” sulla vita del cantante neomelodico. In diverse storie sui social Tony ha annunciato questo progetto parlando di un documentario in cui si racconterà a 360°.

Tony Colombo in Sicilia per girare il cortometraggio sulla sua vita

Il cantante neomelodico ha annunciato ai fan che sarà un documentario molto interessante in cui racconterà cose mai dette fino ad ora: “Siamo in giro, sono le 23.52, stiamo registrando le ultime scene di questo documentario. Siamo molto emozionati perché racconterò molte cose che non sapete. Quindi per chi mi segue da tanti anni e conosce un po’ la mia storia rimarrà a bocca aperta perché racconterò molte cose che non ho mai detto, veramente sarà un momento d’emozione non solo per me. Lo vedrete”, queste le parole del cantante neomelodico sui social.

Cresce, dunque, l’attesa dei fan di Tony Colombo per guardare questo cortometraggio. Il cantante e la moglie Tina Rispoli ne hanno approfittato per godersi le bellezze e le bontà della Sicilia, terra d’origine di Tony.