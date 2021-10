0 Facebook Macerata Campania piange Domenico Mastroianni, giovane padre che lascia due figli Cronaca 21 Ottobre 2021 18:08 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Macerata Campania, la scomparsa di un padre di famiglia stimato e benvoluto da tutti. Si chiamava Domenico Mastroianni e aveva 58 anni.

Dolore a Macerata Campania piange Domenico Mastroianni

La notizia della sua morte è iniziata a circolare velocemente come un fulmine a ciel sereno nei gruppi social legati al territorio. Il 58enne è deceduto nell’ospedale Civile di Caserta dove era ricoverato da qualche giorno. Non si conoscono le cause della morte.

I funerali di Domenico Mastroianni si terranno venerdì pomeriggio, alle 16.30, presso l’Abbazia San Martino Vescovo a Macerata Campania. Il 58enne lascia due figli e la moglie. Tanti i messaggi di cordoglio sui social in suo ricordo, in molti lo descrivono come un padre e un marito amorevole.