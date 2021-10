0 Facebook Donna Imma Polese lontana dalle scene, ha avuto un infortunio: “Purtroppo mi sono fatta male” News 21 Ottobre 2021 16:44 Di redazione 2'

Spavento per donna Imma Polese, la signora della Sonrisa ha avuto un infortunio domestico. A comunicarlo è stata lei stessa al fianco del marito don Matteo attraverso una storia sui social. La figlia di don Antonio ha spiegato il motivo della sua lontananza dai social e anche dal Castello delle Cerimonie.

Infortunio per donna Imma Polese

In tanti si erano domandati che fine avesse fatto, anche i molti ospiti che hanno varcato la porta della Sonrisa sperando di incontrare la signora della struttura e purtroppo non l’hanno incontrata. Così donna Imma per non destare ulteriori preoccupazioni ha voluto spiegare cosa l’è accaduto. Ha avuto un piccolo infortunio in casa e si è fratturata il quinto metatarso. “Buonasera a tutti io mi volevo scusare della mia assenza dai social e anche dal Castello, purtroppo mi sono infortunata, ho avuto un piccolo incidente domestico e mi sono fratturata il quinto metatarso, però sto bene. Ancora una quindicina di giorni devo stare, come ha detto il dottore, un po’ a riposo e poi potrò riprendere in pieno la mia attività. Vi saluto tutti e vi ringrazio, ciao. Buona serata”, queste le sue parole su Instagram.

Adesso ha un tutore e deve stare a riposo così non da non sforzare troppo il piede. Donna Imma ha poi rassicurato che presto tornerà in piedi più forte di prima e potrà finalmente riprendere a fare gli onori di casa alla Sonrisa.