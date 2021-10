0 Facebook Tina Rispoli indagata, la moglie di Tony Colombo per ora sceglie il silenzio News 15 Ottobre 2021 21:57 Di redazione 1'

Tra le 32 persone indagate a Secondigliano, in seguito al blitz avvenuto qualche giorno fa nel quartiere nei confronti di persone legate al clan Marino, c’è anche Tina Rispoli.

Tina Rispoli indagata, lady Colombo parte per la Germania

La moglie di Tony Colombo, vedova di Gaetano Marino, figura tra le persone indagate nell’operazione. Diversi i reati per i quali le 32 persone sono indagate, associazione mafiosa, traffico e spaccio di droga. La Rispoli per ora non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale e a quanto pare ha preferito il silenzio.

Inoltre Tina Rispoli e Tony Colombo in questo venerdì sono partiti per la Germania dove il cantante neomelodico è impegnato in un tour. Entrambi hanno documentato il viaggio attraverso le loro rispettive storie sui social, dalla partenza all’aeroporto di Napoli all’arrivo in Germania. Nessuno dei coniugi ha scritto nulla sull’ultima notizia riguardante lady Colombo.