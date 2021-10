0 Facebook Tony Colombo bersagliato dalle critiche dopo l’annuncio sulle cerimonie Spettacolo 8 Ottobre 2021 15:13 Di redazione 2'

E’ bastato un post in cui annunciava di essere disponibile a presenziare a cerimonie a scatenare una bufera nei confronti di Tony Colombo. Il cantante neomelodico, che qualche giorno fa aveva comunicato di avere un nuovo manager, ha scritto sui suoi profili social: “Disponibile per cerimonie fino al 31 ottobre 2021. In tutta Italia”.

Tony Colombo disponibile per cerimonie, le critiche

Parole che però hanno suscitato diverse critiche nei suoi confronti. In tanti si sono chiesti se avesse problemi di soldi per fare un annuncio così diretto. C’è poi chi l’ha accusato di incoerenza poiché qualche settimana fa aveva annunciato il ritiro dalla musica. Probabilmente i post di Colombo hanno creato un po’ di confusione. Il cantante neomelodico tempo aveva detto che avrebbe salutato il mondo della musica con l’uscita di un ultimo album.

Poi qualche settimana fa aveva detto che avrebbe chiuso con le serenate suo malincuore. Quindi viste le sue ultime parole non intendeva le cerimonie, che si presume siano all’interno di locali come ristoranti e non per strada come invece avverrebbe per le serenate. Proprio per questo potrebbe aver fatto questo annuncio, per chiarire questa incomprensione.

Colombo dopo qualche ora dalla pubblicazione del post ha deciso di rispondere ai tanti commenti ricevuti, sia quelli negativi che quelli positivi: “Posso dirvi una cosa? Vi amo tantissimo. Anche per quelli che mi criticano, vi perdono”.

Il post di Tony Colombo