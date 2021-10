0 Facebook Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, parla la sorella di lei: “L’ho vista piangere disperatamente” Spettacolo 19 Ottobre 2021 17:21 Di redazione 2'

La separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio continua a essere argomento del gossip nostrano. Dopo l’intervista di lady Tata a Verissimo, in cui si è lasciata andare ad alcune confessioni nei confronti del suo ex che sicuramente non l’hanno messo in buona luce, a parlare è la sorella della cantante.

La sorella di Anna Tatangelo racconta la separazione da Gigi D’Alessio

Silvia Tatangelo in un’intervista a Di Più ha raccontato cosa è accaduto dopo la separazione tra la sorella e il cantante napoletano: “Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: ‘Le cose non vanno più come prima’. Perché si sono lasciati? Do la colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro”.

La sorella di Anna Tatangelo ha inoltre spiegato che la cantante l’ultima separazione non l’avrebbe presa molto bene: “Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”.

Tra Silvia Tatangelo e Gigi D’Alessio ci sono ancora ottimi rapporti: “Io e Gigi ci sentiamo spesso. Gli ho mandato un messaggio di auguri per il bambino che aspetta dalla nuova compagna e lui mi ha risposto con un cuore”. Su Livio Cori, invece, ha detto: “È un bel ragazzo, tranquillo, simpatico e napoletano. Mia sorella sogna il matrimonio e un altro figlio”.