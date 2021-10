0 Facebook Marina di Camerota, trovato senza vita e a bordo di un gommone il corpo di Gianluigi D’Angelo Trovato senza vita Gianluigi D'Angelo. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto all'interno di un gommone. La macabra scoperta e l'allarme Cronaca 19 Ottobre 2021 16:29 Di redazione 1'

Aveva 61 anni ed è ricordato come una persona in gamba e per bene. Anche per questo la sua scomparsa ha causato il dolore e lo sconforto di un’intera comunità. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto per lui.

Ma sono ancora vivi lo stupore e l’incredulità rispetto a quanto è accaduto. Gianluigi D’Angelo è stato trovato senza vita. Il corpo è stato scoperto a bordo di un gommone nei pressi della spiaggia del Mingardo.

Siamo a Marina di Camerota, località costiera in provincia di Salerno. La terribile scoperta, come riportato da Internapoli, è stata fatta da alcune persone. Poi è scattato l’allarme per i familiari che hanno dovuto riconoscere la salma.