0 Facebook Wanda Nara lascia Parigi con i figli, la reazione di Icardi dopo la bomba del tradimento Spettacolo 17 Ottobre 2021 17:45 Di redazione 1'

Al capolinea la storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il motivo sarebbe il tradimento dell’attaccante del PSG con l’attrice argentina, Eugenia China Suarez. A riferire l’accaduto proprio la Nara attraverso una storia molto eloquente pubblicata su Instagram.

Dopo aver lanciato la bomba e fatto scatenare il gossip, l’argentina ha pubblicato una foto insieme ai figli mandando una chiara frecciatina all’ex dell’Inter: “Sono la mia vita”. Lui, invece, avrebbe distrutto la famiglia per un’altra donna.

La reazione di Maurito non si è fatta attendere. Come riporta L’Equipe, il centravanti del Paris Saint-Germain ha saltato l’allenamento di questa mattina. Per lui un permesso all’ultima ora accordato dal mister. Secondo la testata: “sarebbe scosso dalla separazione dalla propria compagna (e agente) Wanda Nara, che a mezzogiorno ha lasciato la Capitale assieme ai suoi figli”.