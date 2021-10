0 Facebook Chi è Eugenia Suarez: la donna con cui Icardi avrebbe tradito Wanda Nara Spettacolo 17 Ottobre 2021 12:46 Di redazione 2'

Se ne parla ovunque, da quando la scorsa sera, Wanda Nara, ha pubblicato delle stories decisamente eloquenti. L’argentina ha comunicato a tutti la fine del matrimonio con Mauro Icardi. Nel suo post in cui accusa l’ex calciatore dell’Inter di aver distrutto la famiglia per un’altra donna, la sudamericana non lascia spazio all’immaginazione.

Subito dopo la Nara ha cancellato la storia, defollowato e poi seguito di nuovo il marito, infine ripostato. Insomma si capisce chiaramente che l’argomento è ancora caldo. Ma chi è questa donna di cui parla l’argentina? Si tratterebbe di Eugenia Suarez. Il triangolo amoroso è molto social: Eugenia e Icardi non si seguono più, lei segue la Nara, ma la stessa ha smesso di seguire entrambi

Chi è Eugenia Suarez detta “La China”

L’attrice, anche lei argentina, sarebbe addirittura amica della coppia. Il calciatore del Psg si sarebbe innamorato della donna, 29 anni, madre di tre figli. Per lei, Eugenia Suarez detta “La China”, l’attaccante avrebbe completamente perso la testa secondo la stampa locale, Attrice, cantante e modella, nata a Buenos Aires il 9 marzo 1992, la Suarez ha debuttato all’età di 11 anni, nella serie televisiva “Rincon de luz”. Nel 2015 ha esordito nel cinema con la pellicola “Abzurdaj”. Attualmente lavora a un film in Spagna, a Madrid.

Eugenia ha tre figli, nati da due precedenti relazioni. La seconda, quella con l’attore Benjamin Cuna, sarebbe nata proprio perché quest’ultimo avrebbe lasciato la compagna per l’attrice. Insomma un precedente ci sarebbe già. Ricordiamo che Wanda e Icardi hanno due bambine, e la donna ha altri tre figli nati dal precedente matrimonio con Maxi Lopez!