Malore in campo durante la partita, Haitem Jabeur Fathallah muore a 32 anni News 17 Ottobre 2021 23:03

Malore in campo per Haitem Jabeur Fathallah, giocatore di basket di 32 anni della Fortitudo Messina. Il giocatore è deceduto presso l’ospedale di Reggio Calabria. In campo, per la serie C, si disputava il match contro la Dierre Reggio.

Il 32enne, in forza alla Fortitudo, si è accasciato mentre era in azione e ha perso i sensi. La partita è stata sospesa e il giovane condotto o in ospedale, ma è porto poco dopo il ricovero. I sanitari presenti sugli spalti sono intervenuti subito in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Il giocatore vantava 250 presenze in campionato. Pare che la sua morte sia collegata a un arresto cardiocircolatorio, ma si attendono notizie in merito.