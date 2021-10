0 Facebook Wanda Nara, rottura con Icardi: “Hai distrutto un’altra famiglia” Spettacolo 17 Ottobre 2021 09:39 Di redazione 1'

Crisi nera tra Wanda e Icardi. a rivelarlo la stessa argentina che sui social, pubblica po i cancella e ruoubblica, storie contro il marito. Introno alle 21.30 di sabato Wanda ha scritto:

“Un’altra famiglia che hai rovinato per essere zorra!”, cioè prostituta. Che in questo caso, secondo siti argentini roresei poi da quelli italiani, sarebbe un’amica della coppia. Quello che il sito argentino Clarin ipotizza sia la “zorra” è Eugenia “la China” Suarez, 29 anni. Wanda seguiva su Instagram la Suarez fino a sabato sera fino a che ha defollowato la sudamericana. Proprio in Argentina la donna sarebbe anche nota per aver fatto già saltare un matrimonio nel 2015, quello dell0attore Benjamin Vicuna.

La coppia, convolata a nozze nel 2014, ha 2 bambine Francesca (6) e Isabella (4). Glia latri Valentino (12 anni ), Constantino (10) e Benedicto (9), sono invece figli del primo marito di Wanda, ovvero Maxi Lopez.