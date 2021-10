0 Facebook Manifestazione ‘no green pass’ a Napoli, il corteo arriva fuori la sede della Regione: “Libertà, libertà” Manifestazione 'no green pass' a Napoli. La manifestazione organizzata per oggi è partita dal lungomare e si è diretta in via Santa Lucia Cronaca 14 Ottobre 2021 22:33 Di redazione 1'

In duecento si sono riuniti in piazza Vittoria a Napoli per protestare contro il green pass che domani mattina diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori di aziende pubbliche e private. Al grido “Libertà, libertà“, il corteo si sta muovendo alla volta di via Santa Lucia, dove c’è la sede della Regione Campania.

Al megafono si stanno alternati i responsabili locali dei dei gruppi ‘No green pass‘ e ‘No vax‘. La manifestazione è ‘scortata’ da un numero consistente di poliziotti. Il corteo, che via via si ingrossa sempre di più, sfila lungo il lungomare di Napoli. Alcuni manifestanti stanno reggendo un altarino funebre con sopra la Costituzione italiana.

Manifestazione ‘no green pass’ a Napoli

Uno dei manifestanti ha una maglietta con una stella gialla a 6 punte. Dal corteo sono partiti cori contro il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e i politici, chiamati “marionette“.

Manifestazione ‘no green pass’ a Napoli: la diretta