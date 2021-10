0 Facebook Il dolore della mamma di Antonio, scomparso a Napoli: “Ridatemi mio figlio, eravamo un’anima e un corpo” Cronaca 14 Ottobre 2021 08:10 Di redazione 2'

Antonio Natale è sparito lo scorso 4 ottobre e di lui non si sono avute più notizie. L’allarme è scattato appena la famiglia ne ha denunciato la scomparsa e ha inviato tutto a ‘Chi l’ha visto‘. Il ragazzo, originario di Caivano, nello specifico del Parco verde, a Napoli, ha 22 anno. L’ultimo avvistamento a Napoli dove il giovane si era recato con un amico per comprare abiti.

Le parole della mamma di Antonio Natale, scomparso da Caivano a Chi l’ha Visto

Pare che Antonio fosse entrato in un brutto giro. Ad avere dubbi sono la madre, il fratello e la sorella. Antonio iniziava ad avere una disponibilità economica non consona al tenore di vita della sua famiglia. La madre ha dichiarato: “Ho denunciato tutto e tutti. La camorra mi restituisca mio figlio, vivo o morto“. Si teme un caso di lupara bianca.

Intanto la mamma di Antonio ha rilasciato una toccante intervista a Chi l’ha visto in cui ha ribadito che è impossibile che il figlio non le abbia fatto nemmeno una telefonata. Secondo la donna il ragazzo non dimenticava mai di avvisarla e non le avrebbe mai dato pensa se non costretto. La donna ha un solo grido: “Voglio mio figlio”. Rivuole che il figlio torni a casa, in qualunque modo.

