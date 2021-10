0 Facebook Bambino di 2 anni spara e uccide la mamma davanti ai colleghi: la pistola era nello zainetto News 14 Ottobre 2021 08:37 Di redazione 2'

Uccide la mamma con una pistola davanti ai colleghi. Protagonista della storia tremenda un bambino di due anni che ha estratto dal suo zainetto l’arma e ha fatto fuoco contro la mamma.

Bambino spara e uccide la mamma davanti ai colleghi su Zoom

La pistola carica era stata messa nel suo zaino dal papà, Veondre Avery, un uomo di 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo. La donna, Sahamaya Lynn, aveva 21 anni. Era in diretta su Zoom con i colleghi quando il piccolino ha estratto l’arma e l’ha uccisa. Proprio uno dei colleghi, udendo lo sparo, ha chiamato il 911. Quando i soccorsi sono giunti in casa però non c’era più nulla da fare.

L’assurda vicenda è avvenuta in Florida. Qui la polizia di Altamonte ha trovato la pistola che apparteneva all’uomo e l’ha arrestato. Lo stesso si era ritrovato di fronte la scena della fidanzata e mamma del figlio, morta a terra distesa in una pozza di sangue, al rientro dal lavoro. “Eravamo in riunione – ha raccontato un collega – abbiamo sentito uno sparo. Aveva la camera accesa e improvvisamente non l’abbiamo più vista sullo schermo e abbiamo sentito il bimbo piangere”.