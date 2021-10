0 Facebook Il dolore della famiglia di Antonio, il giovane di Caivano scomparso: “Il giro della droga, datecelo vivo o morto” Le parole della madre, del fratello e della sorella di Antonio. La pista della droga e l'ipotesi 'lupara bianca'. Le parole e l'appello dei parenti Cronaca 13 Ottobre 2021 14:20 Di redazione 2'

È sparito dallo scorso 4 ottobre e di lui non si sono avute più notizie. L’allarme è scattato appena la famiglia ne ha denunciato la scomparsa. La segnalazione è giunta fino a ‘Chi l’ha visto‘ e le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine.

Stiamo parlando di Antonio Natale, il giovane del Parco verde di Caivano (località dell’area Nord di Napoli). L’ultimo avvistamento del 22enne è stato fatto a Napoli dove era con un amico per comprare abiti firmati.

Il fratello Giuseppe e la sorella Filomena, come riportato da La Radiazza e Fanpage, hanno dichiarato: “Mio fratello ha lavorato come pizzaiolo in Germania, era lì fino a poco tempo fa – ha detto Filomena – Da quando è tornato a Napoli non lo abbiamo capito più. Ha iniziato a frequentare un brutto giro. Noi figli siamo andati tutti via da Napoli, in famiglia siamo tutti lavoratori, non abbiamo mai avuto a che fare con la criminalità“.

Le parole della madre, del fratello e della sorella di Antonio Natale

“Noi temiamo per la vita di mio fratello – ha affermato Giuseppe – lui aveva paura di queste tre persone. Qualche tempo fa volevo comprare io della droga, venti o trenta pezzi, metterglieli in tasca e chiamare la polizia. Volevo farlo arrestare, perché è meglio averlo in carcere che in questi giri“.

Ad insospettire la madre, il fratello e la sorella, due episodi. Antonio iniziava ad avere una disponibilità economica non consona al tenore di vita della sua famiglia. Il giovane 22enne aveva avuto un litigio con l’amico con il quale era stato a Napoli e lo zio di quest’ultimo.

Proprio per questi motivi la madre ha dichiarato: “Ho denunciato tutto e tutti. La camorra mi restituisca mio figlio, vivo o morto“.