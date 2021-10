0 Facebook Antonio, scomparso a 22 anni: l’ultimo avvistamento e la protesta a Caivano L'ultimo avvistamento di Antonio Natale e le proteste a Caivano. Il giovane è scomparso dallo scorso 4 ottobre. Ieri sera l'iniziativa Cronaca 11 Ottobre 2021 12:56 Di redazione 2'

Hanno bloccato la strada. Sono scesi a decine per protestare e chiedere la massima attenzione. Sono amici e parenti di Antonio Natale, il 22enne di Caivano scomparso lo scorso 4 ottobre. Da allora non ci sono state più notizie.

“Ci servono aiuto e collaborazione, la madre e le sorelle sono disperate“, ha detto la zia del giovane ai microfoni di Nano Tv. L’iniziativa è andata in scena in via Diaz strada che costeggia il Parco Verde. Qualche giorno fa la protesta davanti alla caserma dei Carabinieri.

La scomparsa di Antonio è stata segnalata anche alla trasmissione ‘Chi l’ha visto‘. Il 22enne è alto un metro e ottanta ed ha occhi e capelli castani. Quando è uscito di casa indossava una tuta nera e rossa.

L’ultimo avvistamento del giovane ci sarebbe stato a Napoli, poche ore dopo la scomparsa. Ma una sua amica, all’interno di un gruppo Facebook, ha scritto: “Dalle 19:00 il suo telefono ha squillato fino alle 3 del mattino. Poi il silenzio. Il telefono è stato localizzato a Frattaminore“.