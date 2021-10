0 Facebook Morte Dora Lagreca, il fidanzato indagato per istigazione al suicidio: disposta l’autopsia News 11 Ottobre 2021 18:04 Di redazione 2'

Il fidanzato di Dora Lagreca, la donna di 30 anni, originaria di Montesano sulla Marcellana (in provincia di Salerno), morta a Potenza nella notte tra venerdì e sabato, è indagato per istigazione al suicidio. La giovane era precipitata nel vuoto dal balcone del quarto piano di una palazzina in via Di Giura. Il compagno, Antonio Capasso, aveva raccontato ai carabinieri di aver provato a fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. E’ stato lui stesso a chiamare i soccorsi.

Indagato il fidanzato di Dora Lagreca

Sempre ai militari aveva raccontato che lui e Dora avrebbero avuto una brutta lite poco prima della tragedia. Intanto la famiglia della trentenne non crede all’ipotesi del suicidio e vuole sapere la verità. Attraverso l’avvocato Revinaldo Lagreca, i familiari hanno sottolineato che “non c’era alcuna sintomatologia che potesse far pensare a un suicidio”.

Disposta l’autopsia sulla salma di Dora Lagreca

Martedì mattina sarà eseguita, all’ospedale San Carlo di Potenza, l’autopsia sulla salma di Dora Lagreca. L’iscrizione di Antonio Capasso nel registro degli indagati è “un atto dovuto” per consentire agli investigatori di compiere alcuni accertamenti e permettere all’indagato di nominare un perito di parte che possa partecipare all’esame autoptico.