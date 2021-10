0 Facebook Dora Logreco ritrovata completamente nuda, l’amica: “Mi ha mandato un video prima del dramma” Cronaca 12 Ottobre 2021 15:39 Di redazione 2'

Continuano le indagini per comprendere cosa sia successo la sera in cui Dora Lagreca è precipitata nel vuoto ed è morta. La trentenne nella notte tra venerdì e sabato era rientrata in casa con il suo fidanzato, in un appartamento a Potenza, poi per dinamiche che sono ancora da chiarire è caduta dal balcone ed è deceduta sul colpo. La famiglia smentisce l’ipotesi del suicidio e vuole che conoscere la verità. Intanto questo pomeriggio sarà effettuata l’autopsia sulla salma della vittima.

Dora Logreco, il dettaglio su com’è stata ritrovata

La giovane, secondo quanto raccontato da un’inviata di Chi l’ha Visto, sarebbe precipitata nel vuoto completamente nuda, un dettaglio che apre una serie di quesiti su quanto sia accaduto quella notte. Antonio Capasso, il fidanzato attualmente indagato per istigazione al suicidio – fanno sapere dalla Procura che è un atto dovuto – ha raccontato che prima della tragedia lui e Dora avrebbero avuto una discussione. Quando ha capito cosa era accaduto sarebbe corso giù e avrebbe subito chiamato i soccorsi, poi avrebbe coperto la ragazza con la sua camicia. Il ragazzo ha dichiarato che la fidanzata si sarebbe buttata da sola.

Le amiche di Dora Logreco parlano a Storie Italiane

A non credere al suicidio sono anche alcune amiche di Dora che, intervenute a Storie Italiane, hanno raccontato che era una ragazza allegra e che mai avrebbe compiuto un gesto così estremo. Hanno spiegato che il fidanzato sarebbe stato un ragazzo molto possessivo: “Lui era geloso e possessivo, gli controllava il telefono e non si fidava di lei. Lei ha provato a distaccarsi, poi lui le prometteva che cambiava e lei ci ricascava. Hanno sempre litigato”.

Un’altra amica ha detto che quella sera Dora le avrebbe inviato un video: “Ma poi come è possibile, a mezzanotte e mezza mi manda un video in cui si divertiva, come posso pensare che mezz’ora dopo abbia scelto di suicidarsi?”.