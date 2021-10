0 Facebook Rita De Crescenzo risponde a Raffaella Fico: “L’aspetto quando esce” News 11 Ottobre 2021 16:44 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo risponde a Raffaella Fico. Tempo fa si era parlato della tiktoker napoletana nella casa del Grande Fratello Vip, era stata Soleil Sorge a chiedere alla show girl napoletana se la conoscesse. L’ex di Mario Balotelli era stata un po’ vaga, dicendo di non ricordare il nome ma la sua canzone.

Rita De Crescenzo attacca Raffaella Fico

La De Crescenzo era sembrata ‘lusingata’ da questa ‘speciale menzione’ nel programma di canale 5, non l’è piaciuto però l’atteggiamento un po’ snob della Fico. Così ha deciso di risponderle in un video, pubblicato settimane fa, in cui spiega come sia impossibile che non sappia chi sia: “Io sono napoletana, sono venti giorni che è entrata nel Grande Fratello, può mai essere che in un anno non ha mai visto i miei Tik Tok, che i miei Tik Tok sono virali e internazionali”.

Nel filmato si sente una voce fuori campo che le ricorda come la Fico abbia parlato dell’episodio in cui ha provato a salire sullo yacht, poi rivelatosi sbagliato, di Jennifer Lopez: “E come non ha letto il nome Rita De Crescenzo, va bene secondo me non ha voluto farmi pubblicità“. La De Crescenzo ha poi concluso il filmato con quella che sembra essere una velata minaccia: “Quando esce la devo acchiappare faccia a faccia, a testa a testa alla Fico. Devo vedere che pensa di fare vicino a me”.

La risposta di Rita De Crescenzo a Raffaella Fico, per vedere il video: clicca qui