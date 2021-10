0 Facebook È morta Anna Masullo, il lutto che ha sconvolto la città di Salerno È morta Anna Masullo. Il post pubblicato su Facebook dal giornalista Gabriele Bojano. Tanti i messaggi d'affetto per la donna Cronaca 11 Ottobre 2021 16:13 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto l’intera città di Salerno. Si è spenta dopo giorni di battaglia Anna Masullo. La ‘guerriera’ che ha combattuto per la vita a causa di un grave incidente domestico, non ce l’ha fatta.

A comunicarlo è stato il giornalista Gabriele Bojano che ha pubblicato un commovente post su Facebook. Tante le interazioni e i commenti da parte di chi conosceva Anna. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto

È morta Anna Masullo

La mia prima domenica d’autunno funestata da una brutta notizia: è morta per i postumi di un incidente domestico Anna Masullo, la sorella di Vincenzo, il sociologo tetraplegico a cui era legata da una forma straordinaria di dedizione e affetto. Molti senz’altro li ricorderanno: fino a non molti anni fa salivano per via dei Principati, lui sulla carrozzina e lei dietro, a spingerla, rivelando una forza sovrumana a scapito di un fisico tanto minuto e gracile.

Guai a proporsi per aiutarla, Anna non faceva avvicinare nessuno al suo Enzo, lei e solo lei doveva prendersene cura. Quando Enzo un paio d’anni fa è scomparso, ad Anna è venuto a mancare di colpo il centro di tutti i suoi interessi. Per quel fratello lei ha rinunciato a una vita tutta sua, a un compagno, ai figli. Nel mondo sempre più incattivito una testimonianza straordinaria di bontà. Se esiste il Paradiso, Anna Masullo se l’è già abbondantemente guadagnato sulla terra.

È morta Anna Masullo: il post del giornalista Gabriele Bojano