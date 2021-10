0 Facebook Rita De Crescenzo nominata al Grande Fratello Vip, la tiktoker invia un messaggi ai concorrenti Spettacolo 4 Ottobre 2021 16:41 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo continua la ‘crociata’ per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Sebbene abbia più volte detto che se la chiamassero probabilmente sceglierebbe di non partecipare al reality di canale 5, pare proprio che il suo desiderio sia quello di raggiungere gli inquilini vip.

La tiktoker napoletana ha condiviso un video di alcuni inquilini del GFVip 2021 che parlano di lei. Nel filmato si vede Soleil domandare a Raffaella Fico se conoscesse “la signora napoletana che canta e balla”. La Fico, non ricordando il nome, ha detto di sapere chi fosse e ha iniziato a cantare la nota canzone della De Crescenzo. La Sorge ha poi aggiunto: “Quanto è simpatica”

Per Rita, a quanto pare, è stato un grande onore essere menzionata nella casa del Grande Fratello Vip, così ha condiviso il video della discussione aggiungendo il commento: “Tra un po’ arrivo da voi”. Un altro appello, dunque, per varcare la famosa porta rossa di Cinecittà. Tanti i commenti al filmato della tiktoker, i suoi followers ad esempio non vedrebbero l’ora di vederla come protagonista del GFVip.

Il video pubblicato da Rita De Crescenzo