0 Facebook Rita De Crescenzo prova a salire sullo yacht di Jennifer Lopez ma poi balla su quello sbagliato: la pessima figura per Napoli Rita De Crescenzo prova a salire sullo yacht di Jennifer Lopez. Si è avvicinata in gommone ma in un altro video balla su uno yacht diverso Cronaca 29 Luglio 2021 20:34 Di redazione 1'

È impazzato sui social diventando virale sul web il video che ha visto protagonista Rita De Crescenzo, la ‘pazzarella’ di TikTok. Quest’ultima ha voluto addirittura fare visita alla coppia del momento: Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Le due star sono in vacanza a Capri ed hanno incantato tutti con le loro foto e i filmati pubblicati su internet. Così la De Crescenzo ne ha approfittato per mettersi in mostra e a bordo di un gommone ha cercato di raggiungere lo yacht della coppia.

Rita De Crescenzo prova a salire sullo yacht di Jennifer Lopez

In un secondo video pubblicato dalla De Crescenzo si vede lei che balla a bordo di un super yacht. Sarà stato quello di Jennifer Lopez e Ben Affleck? Pare di no. Le due imbarcazioni sembrano diverse, sia nella struttura che nella bandiera che portavano.

Insomma come riportato da Stylo24 si è trattato di un bluff. Ma ormai la brutta figura era già fatta.

Rita De Crescenzo prova a salire sullo yacht di Jennifer Lopez: il video con la coppia di star che passeggia sull’Isola Azzurra