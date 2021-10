0 Facebook Rita De Crescenzo ‘non risparmia’ i carabinieri, siparietto in casa con ‘l’appuntato’ News 8 Ottobre 2021 20:18 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo è nota per essersi più volte presa gioco delle forze dell’ordine. Uno dei suoi primi video virali è stato un balletto fatto davanti alla Polizia Municipale, che l’aveva fermata in via Caracciolo. Poi era stata la volta della Guardia di Finanza e adesso è arrivato il siparietto sui carabinieri.

Rita De Crescenzo e il video con ‘l’appuntato’

Questa volta, però, si tratta di uno scherzo, uno sketch girato in casa sua. Nel filmato si vede una persona, probabilmente il marito della De Crescenzo, che indossa un pantalone simile a quello dei militari. Nel video la tiktoker urla all’uomo di spalle: “Appuntato, appuntato“. E dopo averlo invitato a lasciare la casa, scoppia a ridere.

Il video ha ricevuto moltissimi commenti. Se alcuni hanno ironizzato con la tiktoker, altri l’hanno attaccata per aver fatto un ennesimo filmato poco educativo ma soprattutto poco rispettoso nei confronti delle forze dell’ordine. Questa volta si è trattato di un ‘finto carabiniere’, non è detto che la De Crescenzo per il prossimo video non decida di fare uno dei suoi balletti davanti a una vera gazzella dei militari.

Per vedere il video: clicca qui.