0 Facebook Rita De Crescenzo ci ‘ricasca’, ballo davanti alla Finanza poi annuncio su programma Tv: “Che mi devo fidare di fare” Spettacolo 22 Luglio 2021 13:53 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo torna a far parlare di lei, la tiktoker napoletana pare proprio che ci sia ‘ricascata’. E’ comparsa di nuovo in un video in cui balla davanti alle forze dell’ordine. Tempo fa il suo ‘show’ davanti ai Vigili Urbani di Napoli era stato oggetto di un’accesa polemica. Adesso c’è un altro filmato che la riprende in piazza Trieste e Trento mentre inscena una delle sue ‘coreografie’ davanti a un posto di blocco.

Rita De Crescenzo partecipa al Grande Fratello?

Ma non è solo questo a far discutere di Rita De Crescenzo. Qualche giorno fa la tiktoker ha fatto una diretta su Tik Tok in cui annunciava che farebbe parte del cast del Grande Fratello: “Ce l’ho fatta. Io? Rita De Crescenzo al Grande Fratello e che mi devo fidare di fare”. Un annuncio che parlerebbe di una sua partecipazione al noto reality show di Canale 5. Poi ha condiviso un post che vede la sua immagine con il logo del Grande Fratello Vip.

Chiaramente si tratta solo di un annuncio della De Crescenzo che non trova alcuna conferma da parte della rete televisiva. Tanti i commenti sotto al post della tiktoker, in molti hanno preso con euforia la notizia, ma non sono mancate le critiche. C’è poi chi ha avanzato l’idea che si tratti di uno scherzo, ipotesi plausibile poiché generalmente chi fa parte del cast del Grande Fratello non può comunicarlo pubblicamente, finché non sia il programma a deciderlo.

Rita De Crescenzo annuncia che parteciperà al Grande Fratello