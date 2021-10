0 Facebook Ragazzi trovano cadavere senza testa a Cervinara, potrebbe essere Antonio Moscatiello: scomparso a giugno Cronaca 8 Ottobre 2021 20:38 Di redazione 1'

Macabro ritrovamento a Cervinara, in località Coppola. Un gruppo di ragazzi che era andato a raccogliere castagne ha ritrovato un cadavere mozzato. La salma, quasi interamente decomposta, era tra dei rovi.

Ritrovato cadavere senza testa a Cervinara. E’ Antonio Moscatiello?

Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Polizia locale, che con gli uomini della Scientifica, hanno provveduto a delimitare l’intera area per effettuare tutti i rilievi del caso. Il cadavere è stato ritrovato nei pressi della zona dove dieci giorni fa un uomo in cerca dei funghi aveva trovato un teschio. L’ipotesi è che i resti possano appartenere alla stessa persona.

Non è escluso che il cadavere possa essere quello di Antonio Moscatiello, un uomo scomparso lo scorso 26 giugno. La zona dei ritrovamenti era frequentata da Moscatiello che spesso andava in cerca di funghi. Sui resti è stato disposto l’esame del Dna proprio per accertare se appartengano all’uomo scomparso. Si metterebbe la parola fine a una vicenda che ha tenuto in ansia l’intera comunità di Cervinara.