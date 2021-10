0 Facebook Paura nel cuore di Napoli, 17enne aggredito e accoltellato alla testa Cronaca 8 Ottobre 2021 20:03 Di redazione 1'

La movida si sporca ancora di sangue a Napoli. Un giovane è stato malmenato e accoltellato nel cuore del centro storico. 17enne incensurato è arrivato al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini con diverse ferite.

Giovane di 17 anni accoltellato al centro storico

Il giovane era stato accoltellato alla testa, al volto e aveva diverse ferite e tagli profondi alle spalle, oltre che diverse fratture. Alla Polizia ha raccontato di essere stato aggredito per futili motivi da alcuni coetanei in via Sedile di Porto. La vittima è incensurata e residente nella zona dell’aggressione.

Nei prossimi giorni dovrà effettuare diversi esami clinici per monitorare le sue condizioni, non è in pericolo di vita. E’ questo l’ennesimo episodio di violenza per mano di ragazzi minorenni a Napoli.