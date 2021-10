0 Facebook Santiago “prende in giro” Belen Rodriguez, il siparietto tra madre e figlio è tutto da ridere Spettacolo 7 Ottobre 2021 09:54 Di redazione 2'

Santiago è sempre più una star del profilo Instagram della madre. Belen Rodriguez spesso condivide sui social momenti della sua vita quotidiana con il figlio più grande e capita che il bambino si diverta a ‘prendere in giro’ la madre. Il risultato? Il piccolo di casa fa divertire i followers della show girl argentina.

Santiago ‘prende in giro’ mamma Belen sui social

Non è la prima volta che Santiago si diverte a scherzare con la madre mentre lei lo riprende con il cellulare. Questa volta il figlio di Stefano De Martino e di Belen Rodriguez ha imitato la madre. E’ stata la stessa show girl a spiegare nelle storie pubblicate su Instagram cosa stava facendo il piccolo. Rivolgendosi al bimbo gli ha detto: “Fammi vedere se hai il coraggio”.

Nei video condivisi si ascolta Santiago dire: “Una copia di te va su Instragram e fa molti soldi“. Poi ha continuato: “Ciao ragazze sono Maria Belen Rodriguez oggi vi farò vedere come mettere il mascara per bene”. Il bambino ha praticamente spiegato il lavoro dell’influencer, prendendo in esempio con molta probabilità mamma Belen che ha creato una linea di trucchi con il suo nome con Diego Dalla Palma. La show girl, infatti, condivide moltissimi tutorial su come realizzare il make-up perfetto. Così Santiago ha preso ispirazione e davanti ad Antonino e ad altri amici, a cena si è divertito a prenderla un po’ in giro.