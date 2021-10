0 Facebook Previsioni Meteo Napoli, prorogata allerta meteo: quando torna il sole Meteo 7 Ottobre 2021 11:05 Di redazione 1'

Il maltempo non dà tregua a Napoli dove si sono susseguiti tre giorni di piogge e temporali. Previsioni Meteo Napoli, prorogata allerta meteo: quando torna il sole che si sono ritrovati ad affrontare i soliti problemi legati: traffico in tilt e strade allagate. Ma come sarà il meteo nei prossimi giorni?

Previsioni Meteo Napoli: prorogata allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo già in corso, con livello di criticità di colore Giallo, fino alle 12 di domani. In particolare sono a rischio le seguenti zone.

“Zona 1 – Piana Campana, NAPOLI, Isole, Area Vesuviana, 2 – Alto Volturno e Matese, 3 – Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, 5 -Tusciano e Alto Sele; 6 -Piana Sele e Alto Cilento; 8 -Basso Cilento”.

Le precipitazioni saranno ancora protagoniste nella prossima giornata di giovedì, ma a partire da venerdì ci sono buone notizie. Secondo quanto riporta il Meteo Giuliacci, venerdì 8 ottobre il tempo sarà stabile; sabato 10 ottobre invece si prevede sole. Dopo una settimana di piogge torna dunque il sereno!