Il piccolo Santiago è tornato da Belen Rodriguez nella lussuosa villa di Albarella. Il bambino aveva trascorso alcune giornate con il padre, Stefano De Martino e adesso è tornato dalla madre e la sorellina.

Santiago sgrida Belen Rodriguez

La show girl, come sempre, ha condiviso alcuni momenti della giornata nelle sue storie Instragram e in uno degli ultimi video, Santiago le fa una partaccia. Non è la prima volta che il bambino è protagonista dei filmati della show girl argentina. Già in passato erano state pubblicate alcune sue frasi dette alla madre, come quando le ha detto che si sarebbe dovuta abituare anche con Luna Marì, perché sarebbe stata come lui. La madre gli aveva fatto notare di essere viziato.

Questa volta è stato Santiago a voler far dire qualcosa a Belen: “Ti fai 300 foto al giorno”, ha detto alla Rodriguez. La madre gli ha risposto: “Ma non è vero, non faccio niente“. Così il bambino ha ribattuto: “Finora ne ho contate almeno 300”. Il siparietto pubblicato su Instagram è esilarante. Santiago e Belen sono molto legati, ma il bambino probabilmente, anche se scherzando, ha voluto far notare a sua madre che passerebbe troppo tempo con il cellulare.