Il negozio Disney Store in via Toledo ha chiuso per sempre. Dopo 22 anni di attività, quello che per i bambini, e non solo, era molto più di un semplice negozio, ha abbassato le saracinesche. La notizia era stata data a maggio dalla multinazionale californiana, che ha scelto di chiudere tutti gli shop italiani e incrementare l’e-commerce. Una decisione dettata dall’intenzione di puntare sulle vendite online, riducendo così nettamente i costi.

Dipendenti Disney Store in via Toledo salutano in lacrime i clienti

Lo scorso 27 settembre aveva chiuso il Disney Store del Centro Campania e adesso è stata la volta del negozio napoletano. Il luogo incantato per eccellenza, dove grandi e piccini potevano immergersi in un mondo animato, ha abbassato le saracinesche per sempre. I dipendenti del punto vendita napoletano hanno salutato la folla di clienti che si è accalcata davanti all’entrata per vedere un’ultima volta quel posto tanto magico.

Su Tik Tok è stato condiviso un video in cui i dipendenti salutano i clienti in lacrime, mandando cuoricini ai bambini e a chi ha tanto amato questo negozio. Il filmato in poco tempo è diventato virale sui social, commuovendo gli utenti. Si chiude un pezzo di storia, un luogo dove tutti potevano immergersi nel mondo delle fiabe, allontanandosi per un po’, anche solo con l’immaginazione, dalla realtà.

