0 Facebook Belen Rodriguez ha problemi con la seconda gravidanza: “Con Santiago non mi era successo” Spettacolo 26 Aprile 2021 12:59 Di Fabiana Coppola 2'

Belen Rodriguez sta avendo problemi con la seconda gravidanza. L’argentina è in attesa della seconda figlia, Luna Marie, avuta dal compagno Antonino Spinalbese, dieci anni più giovane di lei. Con l’attesa della bambina la showgirl ha confessato ai follower di avere problemi che non aveva riscontrato con la prima gravidanza. Quando Belen era in attesa di Santiago, avuto dal primo marito, Stefano De Martino, le cose erano andate diversamente.

Nel weekend, che l’argentina ha trascorso in casa perché è in quarantena preventiva dopo la vacanza alle Maldive, ha chiesto aiuto alle fan per alleviare alcuni malesseri tipici della dolce attesa come le difficoltà respiratorie. Luna Marì si era posizionata in modo tale da spingere sul diaframma e Belen ha confessato di sentirsi isterica per questo motivo.

Sono stati molto dolci i follower dell’argentina: qualcuno le ha suggerito di stendersi sul fianco sinistro, altri di fare dei dolci massaggi al pancione per far cambiare posizione alla bimba. La Rodriguez ha svelato poi che quando era incinta di Santiago non aveva sofferto di questo tipo di fastidi: “Con Santiago non succedeva, mi gioco tutto quello ho che lei è il Karma che mi torna indietro e me le fa pagare tutte”.