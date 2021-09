0 Facebook GFVip, Gianmaria Antinolfi vuole lasciare la casa: “Delle cose gravi, non voglio stare più qua” Spettacolo 22 Settembre 2021 08:19 Di redazione 2'

Gianmaria Antinolfi vuole lasciare la casa del GFVip . L’imprenditore napoletano ha avuto un duro scontro con Soleil Sorge, con la quale ha avuto un flirt in passato. I due hanno spesso discusso in questi giorni in quanto la nota influencer commenta l’atteggiamento dell’ex come al limite dello stalking.

“Me ne vado proprio, domani mattina mer ne voglio andare”, ha detto visibilmente alterato. “Ha detto delle cose gravi, non voglio stare qua con lei. Io ve lo dico, me ne vado. Non la voglio davanti ai miei occhi”, ha detto dopo aver chiuso i rapporti con lei. “Non la voglio proprio vedere, devo uscire vi assicuro. Qui così non ci sto, tranquilli che me ne vado davvero”. Ma lasciare la casa ha un costo: una penale di 50.000 euro.

Le accuse di Soleil Sorge a Gianmaria Antinolfi

Gli inquilini concordano sul fatto che Soleil Sorge stia esagerando. L’influencer però si è detta convinta delle sue accuse e ha continuato a sostenere che il suo ex sia entrato nella casa in cerca di visibilità sfruttando il flirt avuto con lei. Lo accusa di essere superficiale, insomma fa di tutto per smontarlo. Ammette: “Sono stata innamorata di lui, ma in maniera leggera, poi ho capito che non mi piaceva abbastanza”. Pochi giorni prima gli aveva puntato in dito dicendo: “Sei andato in giro a dire che io ero la tua fidanzata, è stato umiliante. Mi sono sentita oppressa”.