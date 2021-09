Ha finalmente incassato la vincita e ora potrà scegliere come godersi la vittoria di 500mila euro. L’anziana di Materdei, divenuta tristemente famosa in tutta Italia per la vicenda che l’ha vista protagonista, ha scelto di ringraziare le istituzioni attraverso una lettera del suo avvocato, Claudio Botti.

Parla la signora del furto del Gratta e Vinci

Vittima di un furto, ha temuto di non poter più ritrovare il Gratta e Vinci che le era stato rubato, ma per fortuna la storia ha avuto un lieto fine, nonostante la famiglia della donna pare che abbia preferito farle lasciare il quartiere per un periodo per motivi di sicurezza.

“Una vicenda che potenzialmente sarebbe potuta durare mesi si è conclusa positivamente in pochi giorni grazie all’encomiabile impegno di tutte le figure pubbliche coinvolte. Non possiamo che esprimere a nome dell’interessata grande soddisfazione ed un sincero ringraziamento nei confronti di tutti coloro che hanno reso possibile la piena e definitiva tutela dei diritti di chi è stata vittima di questo fatto increscioso”, inizia così la lunga lettera dell’avvocato.