Lite davanti al bar finisce nel sangue a Cesa, uomo di 36 anni muore durante la rissa Cronaca 30 Settembre 2021

Ancora una morte atroce. Un litigio davanti a un bar è finito tragicamente, un uomo di 36 anni è deceduto probabilmente a causa dei numerosi colpi subiti. E’ accaduto poco dopo le 22.30 di mercoledì a Cesa, in provincia di Caserta, in piazzetta De Giorgi.

Uomo di 36 anni ucciso durante una rissa a Cesa

Sembrerebbe che ci sia stata prima una discussione con parole grosse, la situazione è degenerata e in poco tempo si è trasformata in una grossa zuffa. Un uomo di 36 anni, è caduto al suolo ed è morto. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Non si conoscono i motivi della furibonda rissa, ma potrebbe essersi trattato come capita spesso di uno sguardo di troppo o di una parola fraintesa. Al momento della tragedia il bar era chiuso. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine che dovranno ricostruire quanto accaduto e risalire al responsabile, sulla salma della vittima probabilmente sarà disposta l’autopsia. La notizia è stata riportata da Casertanews.

Il precedente

Appena un mese fa un ragazzo di 19 anni, Gennaro Leone, era stato ucciso durante una rissa a Caserta. Un episodio che aveva acceso l’allarme sulla sicurezza. Il giovane era una promessa della boxe ed è morto dissanguato per una ferita alla gamba.