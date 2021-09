0 Facebook Napoli, la signora del Gratta e vinci da mezzo milione costretta a lasciare il quartiere Cronaca 28 Settembre 2021 10:29 Di redazione 2'

E’ diventata protagonista di una storia da barzelletta la signora vincitrice del Gratta e Vinci da 500 mila euro, rubato dal tabaccaio che ha tentato la fuga. La donna, protetta dai familiari, è stata costretta a lasciare il quartiere di una vita: Materdei. Aspetta che arrivino tempi migliori. Da oggi in poi potrà riscuotere la vincita.

Napoli, la signora del Gratta e vinci lascia Materdei

Troppe le persone che potrebbero avvicinare la donna per chiedere denaro. Ha 70 anni e non è protetta. La sua identità è diventata nota per il clamore della vicenda. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera nell’edizione online, la vincita, una somma non da poco, ma neanche un premio eccessivo, potrebbe servire per sistemare un poco la famiglia che di certo non naviga nell’oro.

Nel frattempo il tabaccaio, Gaetano Scutellaro, che ha portato via il biglietto alla signora, ha ricevuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere la visita del suo legale il quale ha dichiarato che: “l’uomo è in isolamento e ha bisogno di cure che in questo momento non riceve. Soffre di una patologia psichiatrica più grave del bipolarismo e da tempo è in cura presso il Dipartimento di igiene mentale della Asl Napoli 1. Farò ricorso al Riesame perché venga rivista la misura cautelare in carcere. Intanto, oltre l’emotività di momenti difficili, Scutellaro auspica che possa ottenere il perdono della signora”.