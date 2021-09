0 Facebook Il gesto di Gianni Simioli per la sorella Loredana che ha commosso tutti: “Io e le sue figlie una cosa sola” Il gesto di Gianni Simioli per la sorella Loredana. Il post pubblicato su Facebook in occasione della kermesse 'Premio San Gennaro Day 2021' Spettacolo 28 Settembre 2021 15:21 Di redazione 2'

Il premio ‘San Gennaro Day 2021‘ è andato alla grande. Un evento a cavallo della giornata dedicata a Napoli al suo Santo Patrono che ha avuto come sempre grandi ospiti. A ricevere il premio il tenore di fama mondale Andrea Bocelli.

Ma sulla meravigliosa scalinata del Duomo ad essere stato protagonista, l’organizzatore e conduttore della kermesse: Gianni Simioli. C’è stato un momento molto intimo che ha commosso tutti i fan.

Il gesto di Gianni Simioli per la sorella Loredana

Una parentesi ricca di emozioni e immortalata in una fotografia che Simioli ha poi pubblicato su Facebook Nell’immagine ci sono lui e la nipote Marta, figlia della sorella Loredana scomparsa a giugno del 2019.

Il conduttore de La Radiazza ha dedicato il post alla giovane e a sua sorella Claudia. Il trio ha rappresentato un”unità d’amore’ in ricordo e memoria di Loredana Simioli, il cui sorriso non sarà mai dimenticato.

Il gesto di Gianni Simioli per la sorella Loredana: il post su Facebook

La foto più bella del Premio “San Gennaro Day” 2021 l’ha fatta mia nipote Marta. Ci siamo io e sua sorella Claudia, insieme sono le due “bimbe” di mia sorella Loredana che sto cercando di proteggere e far crescere nel migliore dei modi da quando lei non c’è più.

La riguardo ogni 5 minuti e, prendetemi pure per pazzo, continuo a dire che su quel palco speciale (il sagrato del Duomo di Napoli) siamo proprio in 3. L’ammore overo non ti lascia mai solo.