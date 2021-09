0 Facebook Scontro auto-moto in Campania, Enrico muore a 34 anni: “Lavoratore instancabile” È morto Enrico Tavano. Fatale lo schianto avvenuto tra la motocicletta sulla quale era alla guida e un'automobile. Aveva 34 anni Cronaca 28 Settembre 2021 16:28 Di redazione 1'

Una tragedia ha colpito l’intera comunità di Santa Maria Capua Vetere, località in provincia di Caserta. Un uomo di 34 anni è deceduto a causa di un violento incidente. Lo scontro tra la moto sulla quale era in sella e un’automobile non gli ha dato scampo.

Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, il nome della vittima è Enrico Tavano. Quest’ultimo era originario di Santa Maria ma gestiva un bar a Capua e si era trasferito a Marcianise per vivere.

È morto Enrico Tavano

Il 34enne si era trasferito dopo aver preso casa insieme alla moglie. La coppia si era sposata in estate. Un dramma nel dramma. Purtroppo per Tavano, il tempestivo intervento dei soccorsi è stato inutile.