0 Facebook Lutto e dolore a Sant’Anastasia, Luigi De Luca scomparso: sarebbe stato trovato senza vita Luigi De Luca disperso e trovato morto. L'allarme è scattato dalla segnalazione della famiglia e dal posto in un gruppo Facebook locale Cronaca 28 Settembre 2021 14:25 Di redazione 2'

Sarebbe stato trovato senza vita. Un decesso improvviso che ha sconvolto l’intera comunità di Sant’Anastasia, cittadina vesuviana in provincia di Napoli. Il giovane Luigi De Luca, scomparso da ieri sera, sarebbe deceduto.

L’allarme è scattato proprio questa mattina, quando i familiari avendo notato che il ragazzo non aveva fatto ritorno a casa, hanno segnalato la questione ai Carabinieri. Intanto sui social è stato pubblicato un post nel gruppo Sant’Anastasia Oggi.

Luigi De Luca disperso e trovato morto

Poi la doccia fredda e la terribile notizia. Luigi De Luca sarebbe stato trovato senza vita. Non vi sono ancora conferme ufficiali, ma il triste annuncio è stato dato nello stesso gruppo Facebook. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it potrebbe essersi trattato di suicidio.

Luigi De Luca disperso e trovato morto: il post su Facebook del gruppo ‘Sant’Anastasia Oggi’

AVVISO URGENTE

Questo ragazzo di nome Luigi De Luca si è allontanato a piedi dalla propria abitazione nei pressi di Via Dante Alighieri, dicendo di voler stare un po’ da solo per questioni sue, e che sarebbe tornato presto. Purtroppo è dalle due di questa stanotte che non è più rientrato.

Abbiamo allertato i carabinieri che si sono subito attivati.

Chiunque abbia informazioni può chiamare il numero 3315351667, chiamate solo se avete informazioni certe. Altezza 1,88, quando è uscito aveva una camicia di un colore arancio scuro (molto scuro).

Aggiornamento: Il ragazzo è stato trovato morto.