Oggi Loredana Simioli avrebbe compiuto 46 anni, il ricordo del fratello Gianni Spettacolo 27 Febbraio 2020 09:05 Di redazione

Sarebbe stato il suo compleanno e avrebbe compiuto 46 anni se un brutto male non se la fosse portata via. Oggi, 27 febbraio, Loredana Simioli avrebbe festeggiato questa speciale giornata in compagnia della famiglia e di chi gli voleva bene. A ricordare questa data importante è stato il fratello, Gianni Simioli, conduttore del noto programma radiofonico La Radiazza.

Impossibile non pensare a lei in questa giornata, oltre il fratello, infatti, sono in tantissimi sui social a ricordare questa data così speciale per Loredana e per i suoi cari. Gianni prima ha condiviso questa mattina un video in cui Loredana interpreta Mariarca, uno dei personaggi più noti dell’attrice napoletana. Perché è un giorno di festa e nonostante il dolore, deve esserci anche un sorriso.

Nel post Simioli ha ringraziato La Bussola TV per aver pubblicato il filmato: “Oggi è il compleanno di mia sorella. Grazie a quanti la stanno dolcemente-teneramente ricordando. Come La Bussola TV”. Poi ha dedicato alla sorella una bellissima canzone di Pino Daniele Resta quel che resta, con l’hashtag #augurilory. Sono davvero in tanti quelli che hanno commentato il post, esprimendo vicinanza e affetto al conduttore radiofonico e augurando a Loredana, ovunque sia, un felice compleanno, segno di quanto il ricordo dell’attrice sia ancora molto vivo.

Il ricordo di Gianni Simioli