Sonia Bruganelli sarà ospite della prossima puntata di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin ha parlato del suo matrimonio con Paolo Bonolis e del problema della figlia malata.

L’opinionista del Grande Fratello Vip è innamoratissima della sua dolce metà, che risposerebbe anche subito: “Risposerei certamente Paolo, ma questa volta senza correre come abbiamo fatto, Aspetterei, perché ci siamo vissuti poco prima. Lui ha vissuto solo le mie follie, le mie insicurezze. Forse avrei preferito che ci fossimo incontrati adesso, perché io sono cambiata tanto e lui è cambiato nei miei confronti”.

Sonia Bruganelli parla della figlia malata

Poi è arrivato il momento doloroso, quello in cui Sonia Bruganelli ha spiegato cosa ha vissuto quando è nata la loro bambina purtroppo affetta da una malattia: “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi. Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme. Ora quando mi dice ‘mamma ti amo’ è meraviglioso”.