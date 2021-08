0 Facebook Sonia Bruganelli zittisce tutti dopo gli attacchi, la foto della figlia malata: “Dedicata a voi” Spettacolo 1 Agosto 2021 10:01 Di redazione 2'

Sonia Bruganelli risponde agli ennesimi attacchi sul jet privato. La moglie di Paolo Bonolis spesso si fotografa mentre va in vacanza con un velivolo noleggiato, attirando su di se commenti negativi degli haters. Più di una volta ha risposto a tono, spiegando che i soldi suoi li spende come meglio crede e che non pesano sulle tasse statali le sue scelte.

Sonia Bruganelli condivide la foto della figlia malata

Questa volta, però, ha voluto essere più chiara e diretta, zittendo letteralmente quanti negli ultimi giorni l’avevano attaccata per il viaggio in jet. Sonia ha pubblicato la foto della figlia malata, Silvia, che scende accompagnata dall’aereo privato. All’immagine ha aggiunto il commento: “Quando vi “incarognite” per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?”. Un modo per mettere a tacere una volta e per tutte le polemiche sterili su quelle che sono le sue scelte di vita e del marito Paolo Bonolis.

Cosa ha la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

In tanti hanno risposto all’immagine complimentandosi con Sonia e Paolo per l’impegno e la cura che hanno nell’aiutare Silvia. La ragazza, oggi ha 18 anni, ha avuto alcune complicazioni quando è nata che le hanno lasciato alcuni danni. Aveva un grave problema cardiaco che rese necessario un intervento immediato a poche ore dalla nascita, operazione che però le provocò alcuni danni motori. “Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi”, questo il racconto della Bruganelli.

La figlia maggiore di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ha fatto lunghi percorsi di riabilitazione e fisioterapia, oggi sta recuperando ma continua a non essere autonoma.

Il post di Sonia Bruganelli